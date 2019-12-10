Вашингтон, , 20:07 — REGNUM Редакция портала DSOGaming протестировала производительность только что вышедшей игры MechWarrior 5: Mercenaries. Результаты она опубликовала 10 декабря на своём сайте.

Для теста использовался ПК, оборудованный процессором Intel i9 9900K и 16 ГБ памяти DDR4 (3600 МГц). В тестах участвовали видеокарты AMD Radeon RX580, RX Vega 64, NVIDIA RTX 2080Ti, GTX980Ti и GTX690.

Выяснилось, что в режиме 1080p обеспечить стабильную частоту на уровне 60 кадров в секунду смогла только видеокарта Nvidia RTX 2080Ti. Показатели AMD Radeon RX Vega 64 оказались чуть ниже. В режиме 1440p достаточную частоту кадров и плавную картинку смогла обеспечить также только Nvidia RTX 2080Ti.

Что касается разрешения 4K, то даже эта мощная видеокарта Nvidia смогла выдать в среднем 44 кадра в секунду, при этом иногда опускаясь до минимальных 35 кадров в секунду.

Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало минимальные системные требования MechWarrior 5: Mercenaries. Игру получится запустить на компьютере, оборудованном процессором Intel Core i3−7100 (AMD Ryzen 3 1200), видеокартой NVIDIA GeForce GTX 77 (AMD Radeon R9 280X), а также 8 Гб оперативной памяти.

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