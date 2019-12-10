Токио, , 19:48 — REGNUM Компания Capcom представила игру Resident Evil 3 Remake и выпустила первый трейлер. Ролик был опубликован 10 декабря на YouTube-канале PlayStation Europe.

Игра выйдет на платформах PS, Xbox и ПК 3 апреля 2020 года. Стоит отметить, что вместе с ней будет поставляться ассиметричный шутер Resident Evil Resistance. Вместе с трейлером Capcom также выпустила скриншоты, которые позволяют оценить уровень графики.

https://twitter.com/HDKirin/status/1204407490886033408

Напомним, оригинальная игра Resident Evil 3: Nemesis вышла на PlayStation в сентябре 1999 года. Релиз на ПК состоялся в июне 2000 года. В первой половине игры показаны события, произошедшие за сутки до событий Resident Evil 2, во второй — произошедшие через два дня.

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