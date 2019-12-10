Москва, , 18:58 — REGNUM Идею об увольнении государственных и муниципальных служащих за хамство и оскорбления граждан поддержал президент РФ Владимир Путин. Предложение такого рода прозвучало 10 декабря, во время заседания Совета по правам человека и развитию гражданского общества.

На предложение увольнять госслужащих за ненадлежащее поведение по отношению к гражданам, в частности, за оскорбление ими чести и достоинства граждан, Путин ответил, что в целом разделяет такую позицию, но нужно продумать детали.

Президент России согласился, что людям, работающим в государственных органах и при этом оскорбляющим граждан, не место на занимаемых должностях. Но нужно подумать, как это отрегулировать в нормативной базе.

Путин напомнил, что сейчас в Уголовном Кодексе есть статьи, предусматривающие наказание за оскорбление. По его мнению, нужно посмотреть практику применения, возможно, что-то настроить так, чтобы это отвечало предложенной задаче.

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