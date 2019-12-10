Екатеринбург, , 18:20 — REGNUM Убийца двух девушек на горе Уктус в Екатеринбурге не собирался стрелять именно по ним. Это следует из заявления главы пресс-службы свердловского УМВД Валерия Горелых.

«Кто конкретно станет жертвой, вероятно, особого значения не имело», — отметил Горелых.

Как сообщало ИА REGNUM, двойное убийство произошло вечером 25 августа ещё 2018 года. И лишь 9 декабря 2019-го силовики отчитались о поимке возможного убийцы. Им оказался 34-летний инженер.

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