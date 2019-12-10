Москва, , 18:16 — REGNUM Законопроект о расширении перечня орфанных заболеваний, лечение которых финансируется из госбюджета, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.

Речь идет о передаче Минздраву РФ полномочий по организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, которые страдают некоторыми редкими заболеваниями.

В частности, из госбюджета предлагается финансировать такие орфанные заболевания, как апластическая анемия неуточненная, атакже наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра).Сегодня средства на лечение таких заболеваний выделяются из бюджетов регионов РФ.