Екатеринбург, , 18:10 — REGNUM Предполагаемый убийца в Екатеринбурге двух девушек готовился к преступлению примерно месяц. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

В частности, к месту будущей расправы он ездил на велосипеде и испытывал там свой «ствол». Также гражданин снимал территорию с помощью квадрокоптера.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 25 августа 2018 года на горе Уктус были ранены две девушки. Одна из них погибла на месте, вторая умерла позднее в больнице. Преступление долгое время не могли раскрыть. 9 декабря по подозрению в убийстве был пойман 34-летний инженер.