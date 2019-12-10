Москва, , 17:59 — REGNUM Граждане РФ получат полную информацию о всех положенных им льготах благодаря обязательной системе информирования о мерах соцподдержки. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.

Ранее Госдума приняла во втором, решающем чтении законопроект, направленный на обязательное информирование граждан о полагающимся им льготам.

«У людей будет возможность получить информацию обо всех социальных услугах и льготах, которые полагаются в удобном для них формате. Например, через портал «Госуслуги», по телефону», — заявил Володин.

Он напомнил, что сегодня порядка 54 млн граждан получают более 3 тыс. мер социальной поддержки. При этом далеко не все граждане знают, какие именно льготы им положены.

«Не у всех есть силы и возможности самостоятельно найти эти сведения. Должна быть единая, простая и доступная система информирования», — подчеркнул Володин.

По его словам, законопроект также повысит эффективность бюджетного планирования, так как все данные о льготниках будут собраны в единой базе.

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