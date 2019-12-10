Волгоград, 10 декабря 2019, 17:44 — REGNUM Итоги регионального этапа федерального конкурса «Бизнес-Успех» подвели 10 декабря в Волгограде. Победителям вручили статуэтки «Золотые домкраты» и путёвки на финал проекта в Москву, сообщает пресс-служба правительства региона.
Предпринимателей чествовали на форуме «Территория бизнеса — территория жизни». На победу претендовали 20 малых и средних компаний из муниципальных образований Волгоградской области и Калмыкии, 10 из них стали победителями. Организаторами Национальной премии «Бизнес-Успех» выступили Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественная палата РФ.
Финал всероссийского конкурса для предпринимателей, которые готовы заявить о своих проектах на государственном уровне, состоится в Москве в начале 2020 года.