Волгоград, , 17:44 — REGNUM Итоги регионального этапа федерального конкурса «Бизнес-Успех» подвели 10 декабря в Волгограде. Победителям вручили статуэтки «Золотые домкраты» и путёвки на финал проекта в Москву, сообщает пресс-служба правительства региона.

Предпринимателей чествовали на форуме «Территория бизнеса — территория жизни». На победу претендовали 20 малых и средних компаний из муниципальных образований Волгоградской области и Калмыкии, 10 из них стали победителями. Организаторами Национальной премии «Бизнес-Успех» выступили Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественная палата РФ.

«Я хочу выразить благодарность администрации региона не только за поддержку нашей премии, но и в целом за поддержку малого бизнеса и популяризацию предпринимательства. Мы считаем важным увидеть за любым бизнесом людей, которые дают работу, платят налоги, развивают экономику и несмотря ни на что занимаются своим бизнесом», — отметила руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех» Дарья Сунцова.

Финал всероссийского конкурса для предпринимателей, которые готовы заявить о своих проектах на государственном уровне, состоится в Москве в начале 2020 года.