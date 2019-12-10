Омск, , 14:17 — REGNUM В Омске перед судом предстанет бывший гендиректор ООО «НПО «Мостовик» Олег Шишов, обвиняемый в налоговом преступлении. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 декабря в областном следственном управлении СКР.

В ведомстве уточнили, что Шишов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ («Неисполнение обязанностей налогового агента»).

По данным следствия, с января по октябрь 2014 года гендиректор «Мостовика» имел возможность, но не перечислил в государственный бюджет удержанный из зарплаты работников налог на доходы физических лиц — порядка 415,4 млн рублей.

При этом он направлял деньги на погашение кредитных обязательств организации, по которым сам выступал личным поручителем. Кроме того, как уточнили в областном СУ СКР, Шишов предоставлял займы аффилированным организациям, производил расчёты с контрагентами. Деньги тратились на целы, не связанные с уплатой налогов.

В ходе следствия Шишов вину не признал. Однако в ведомстве сообщили о том, что собрали «достаточные доказательства». Материалы уголовного дела (43 тома) направлены в суд.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2016 года экс-руководитель омского «Мостовика» Олег Шишов был осужден за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, мошенничество в особо крупном размере. Он получил четыре года лишения свободы в колонии общего режима. В марте 2017 года его условно-досрочно освободили из мест лишения свободы.

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