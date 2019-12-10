Баку, , 14:12 — REGNUM Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве подписали представители Центра аналитической экспертизы лекарственных средств (ЦАЭЛС) Азербайджана и Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана. Об это 10 декабря сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Азербайджана.

С рабочим визитом Баку посетил начальник отдела организации научных исследований, разработки и освоения новых лекарственных средств, внедрения систем качества и инновационных технологий узбекистанского агентства Азиз Дусматов.

Стороны отметили, что подписание меморандума будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества в фармацевтической отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, китайский инвестор планирует построить на территории СЭЗ «Навои» в Узбекистане медицинский технологический парк по синтезу лекарственных субстанций.

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