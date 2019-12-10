Волгоград, , 13:29 — REGNUM Постановление о заключении под стражу 20-летнего мужчины, ранившего ножом полицейского, оставил без изменения Волгоградский областной суд, сообщили 10 декабря в пресс-службе ведомства. До 28 января 2020 года подозреваемый будет лишён свободы.

Меру пресечения мужчине избрал Дубовский районный суд Волгоградской области. Защитник подозреваемого обратился в Волгоградский областной суд с апелляционной жалобой, в которой просил отменить постановление. Вышестоящий суд оставил решение первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения. В ходе расследования уголовного дела оказалось, что подозреваемый имеет двойное гражданство — России и США. По данным издания «Новости Волгограда», молодой человек родился в январе 1999 года в городе Ванкувер штата Вашингтон в США. В Волгоградскую область подозреваемый переехал вместе с матерью и младшей сестрой в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемый напал на полицейского в конце ноября 2019 года. Участковый проверял версию о причастности мужчины к краже имущества у ООО «Агрохолдинг Дубовский», где тот работал.

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