Волгоград, , 12:40 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела о незаконном сбыте незарегистрированных лекарственных средств в Волгограде, сообщили 10 декабря в пресс-службе регионального СК. Четырёх местных жителей обвинили в реализации контрафактных ботулотоксинов и филлеров, которыми они торговали на протяжении года.

Организатором бизнеса стала 49-летняя местная жительница, которая привлекла к торговле своего сына и двух подруг. Злоумышленники с апреля 2017 года закупали в Москве незарегистрированные на территории России лекарственные средства китайского и корейского производства. Иностранный производитель обещал, что его ботулотоксины и филлеры можно применять при оказании косметологических услуг, связанных с мезотерапией и контурной пластикой. Поскольку препараты не были внесены в Государственный реестр лекарственных средств, то не имели каких-либо документов, удостоверяющих качество. Эти «уколы красоты» сообщники реализовывали в Волгограде, активно рекламируя их в социальных сетях.

Контрафактный бизнес пресекли спецслужбы летом 2018 года. Свою вину в содеянном фигуранты уголовного дела полностью признали. Материалы направят в областную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем для рассмотрения в суде.