Бразилиа, , 10:03 — REGNUM В Бразилии на борту самолета, совершавшего рейс из Сан-Паулу в столицу Чили Сантьяго, родилась девочка, из-за чего пилоты приняли решение посадить воздушное судно в Порту-Алегри. Об этом сообщает портал G1.

Отмечается, что семейная пара возвращалась домой в Чили после отдыха в Рио-де-Жанейро. Женщина находилась на девятом месяце беременности, однако наблюдавший ее врач выписал справку, разрешающую перелет.

После вылета из аэропорта в Сан-Пулу у женщины начались схватки. На борту оказались два врача и медсестра, которые помогли ребенку родиться. Девочку назвали Тринидад.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года бортпроводники самолета «Уральских авиалиний» приняли роды во время рейса из города Ош (Киргизия) в Екатеринбург. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета и предупредил диспетчеров, чтобы самолет встречали медики. Женщину и ребенка после приземления отвезли в роддом.

В июне того же года жительница Якутии родила ребёнка на борту вертолёта Ми-8. Воздушное судно «Полярных авиалиний» следовало из Чагды в Маган.

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