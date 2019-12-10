Москва, , 09:52 — REGNUM Цена традиционного русского салата оливье в 2019 году выросла до 326,5 рубля, на 4,3% по сравнению с 2018 годом, при этом инфляция за этот период составила 2,7%, следует из данных Росстата.

По данным ведомства, цена новогоднего салата составила в ноябре этого года 326,5 руб. против 313 руб. за аналогичный период прошлого.

Цена вареной колбасы выросла на 5,1%, маринованные огурцы «подросли» на 5,5%, зеленый горошек — на 5,5%, куриные яйца — на 2,6%. Майонез стал дороже на 4,4%. Картофель, однако же, стал дешевле на 4,7%, репчатый лук подешевел на 0,8%, морковь упала в цене на 11,1%.

В 2018 году цена любимого новогоднего салата россиян выросла на 5,2% при инфляции 3,4%. Наибольший рост цены салата показал Чукотский автономном округ — на 16,4% (до 601 рубля).

А вот в шести регионах стоимость оливье упала: в Дагестане — на 4,6%, до 280,9 рубля, также падение цен показали: Ямало-Ненецкий автономный округ, Новосибирская область, Тува, Волгоградская область и Ненецкий автономный округ.

В Москве оливье поднялся в цене на 6% (до 437 рублей), в Санкт-Петербурге — на 3,5% (до 354 рублей).