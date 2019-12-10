Екатеринбург, , 06:39 — REGNUM В Екатеринбурге мать одной из убитых на горе Уктус девушек, Ксении Солтановой, подтверждает: силовики поймали вероятного убийцу. Об этом пишет «Комсомольская правда. Екатеринбург».

Женщина отметила, что её муж получил звонок от следователя. В ходе разговора и выяснилось, что вероятный убийца пойман.

Как сообщало ИА REGNUM, на склоне горы Уктус вечером 25 августа 2018 года были смертельно ранены Ксения Солтанова и Наталья Кузнецова. Их расстреляли из самодельного оружия. Одна из девушек погибла на месте, вторая умерла в больнице.

В течение более чем года преступление оставалось нераскрытым. Впрочем, имеет ли задержанный отношение к нему, пока непонятно. Официальных комментариев нет.

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