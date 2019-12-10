Москва, , 05:39 — REGNUM Свыше 68 млн жителей России сделали прививки от гриппа в рамках кампании 2019 года, сообщает 10 декабря пресс-служба Роспотребнадзора.

«В целом в стране привито более 68,13 млн. человек (46,4% от численности населения)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подавляющая часть жителей получила прививки за счёт счет средств федерального бюджета — более 17,7 млн детей и 42,5 млн взрослых. Другие граждане прививались за счёт средств из других источников, в том числе за счёт работодателей.

По итогам 48-й недели года в Роспотребнадзоре сообщили о 45,3% привитых жителей России.

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