Москва, , 00:02 — REGNUM Сегодня, 10 декабря, Госдума предпримет очередную попытку обсудить возвращение курительных комнат в аэропортах, сообщает ИА REGNUM.

Планировалось, что инициативу Госдума обсудит во втором чтении 3 декабря, однако парламентарии не успели из-за большой загруженности повестки.

Госдума в июле 2019 года приняла в первом чтении законопроект о возвращении мест для курения в аэропорты. В свою очередь, Минздрав разработал поправки к законопроекту, определяющие принцип размещения курилок и их количество.

Поправками аэропортам разрешается создавать «курилки» в транзитной зоне, такая обязанность проектом закона не закрепляется. Но ряд депутатов считает, что предлагаемые нормы аэропорты воспримут как обязанность и создадут «курилки», причем оплатят их все пассажиры — стоимость посещения будет включена в билет.

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