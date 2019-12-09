Москва, , 16:50 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, предусматривающий проведение Всероссийской переписи населения в 2020 году. Об этом он заявил в ходе совещания с премьер-министрами.

«У нас предстоит Всероссийская перепись населения, я подписал решение о ее проведении. Это постановление об организации Всероссийской переписи населения в 2020 году», — сказал Медведев.

Согласно подписанному постановлению, перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2019 года, а в отдалённых регионах она начнётся 1 апреля и закончится 20 декабря. Всего на инициативу выделено 30 млрд рублей. Ответственным за перепись назначен Росстат.

Как ожидается, предварительные итоги переписи станут известны весной 2021 года, окончательные — в 2022 году.