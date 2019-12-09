Москва, , 16:35 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документы, утверждающе положения программы «Дальневосточная ипотека». Соответствующее заявление Медведев сделал в ходе заседания правительства.

«Я подписал постановление по утверждению условий программы «Дальневосточная ипотека», — сказал Медведев.

По его словам, положения данной программы предусматривают поддержку лиц, приобретающих или строящих жильё на территории Дальнего Востока. Он посетовал на то, что зачастую для жителей дальневосточных городов процентная ставка на ипотеку является неподъёмной.

В рамках «Дальневосточного гектара», резюмировал Медведев, государство субсидирует процентную ставку до 2% молодым семьям Дальнего Востока и родителям-одиночкам не старше 35 лет.

Российский премьер также подчеркнул, что такая программа подразумевает лишь единоразовое участие и должна касаться жилья конкретно для личного проживания в нём.