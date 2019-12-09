Москва, , 15:21 — REGNUM Вторник, 10 декабря, станет днём, в который президент РФ Владимир Путин полностью сконцентрируется на обсуждении правозащитной проблематики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Там напомнили, что главным событием в графике президента станет встреча в Кремле с членами Совета по правам человека при президенте РФ.

«Планируется обсудить широкий круг вопросов, в частности — о совершенствовании судебной системы, поддержке соотечественников за рубежом, защите прав несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Помимо встречи с СПЧ, глава государства проведёт встречу с омбудсменами из российских регионов — таковых будет более 70.