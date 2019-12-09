Екатеринбург, , 15:23 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга завершила приём замечаний и предложений в рамках общественных обсуждений проекта генплана до 2035 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Чиновникам поступило более 2,5 тысяч обращений от горожан. Заявки будут рассмотрены в течение трёх рабочих недель, до 27 декабря 2019 года.

Специалисты городского департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений подготовят по всем предложениям соответствующие протоколы, также в мэрии напишут заключение о результатах общественных слушаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Союза архитекторов России Александр Антонов выразил опасение, что генплан не будет принят в ближайшее время. По словам специалиста, в России не регламентирована процедура утверждения таких документов.

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