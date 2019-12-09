Москва, , 13:46 — REGNUM Ситуация с взысканием долгов с пенсий и минимальных зарплат, действительно, непростая и требует разрешения. Или, по крайней мере, внесения полной ясности, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя отмену взыскание долгов с пенсий.

«С одной стороны, конечно, задолженность по ЖКХ, банковским кредитам, равно, как и штрафы, надо платить. В противном случае в обществе мгновенно разовьется наплевательское отношение к своим обязанностям по обязательным выплатам.

С другой стороны, нередки случаи, когда взыскание задолженности с дохода, которого и без того недостаточно для прожития, физически невозможно или способно поставить должника за грань выживания.

Речь может идти и страховой пенсии по старости, доходов, ниже уровня МРОТ и еще целого ряда социальных выплат, являющихся для их получателя жизненно важными.

Так что инициатива Минэкономразвития вполне объяснима — речь идет о суммах, для бюджета страны не критических, но социальная сторона вопроса тут крайне важна — оставлять людей без средств к существованию нельзя, даже если в результате их действий возникла задолженность.

Вероятнее всего, будет принято какое-то компромиссное решение. Сейчас Минэкономразвития предлагает оставить лишь возможность взыскания задолженности по ЖКХ и обязательств по возмещению ущерба после совершения преступления, а также штрафов.

Перечень выглядит разумно и, скорее всего, нечто подобное можно будет увидеть в окончательном варианте если документ будет принят», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития. Предлагает не удерживать долги с пенсий граждан России.

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