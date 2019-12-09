Брянск, , 13:25 — REGNUM По иску прокурора в муниципальную собственность будет возвращён жилой дом в селе Гордеевка Брянской области. Жильё с нарушениями было выдано одному из чиновников, который с помощью своего родственника приватизировал дом, сообщили 9 декабря в пресс-службе региональной прокуратуры.

В очереди на получение жилья местный житель, ныне являющийся руководителем одного из государственных учреждений района, числился под номером 143. В администрации ему предоставили жилой дом общей площадью 94 кв. м по договору социального найма без учёта очерёдности и нормы площади. По просьбе мужчины в дом на пять месяцев вселился его дядя из другого населённого пункта. Родственник приватизировал дом, продал его племяннику и снялся с регистрационного учёта. В прокуратуре после проверки потребовали признать сделку незаконной и вернуть помещение в муниципальную собственность. Суд согласился с надзорным ведомством.

Должностное лицо администрации посёлка, принявшего решение о предоставлении жилого дома, привлекли к уголовной ответственности за превышение полномочий, но прекратили дело на основании акта об амнистии. В прокуратуре пообещали проследить за выполнением судебного решения.