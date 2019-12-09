Санкт-Петербург, , 11:56 — REGNUM За минувшие выходные, 7−8 декабря, в Петербурге выпало 4 см мокрого снега. На его уборку было направлено 750 единиц техники и 1024 рабочих ручного труда.

Как сообщили 9 декабря в городском комитете по благоустройству, к утру понедельника основные работы по устранению последствий снегопада были завершены. В частности, вывезено на снегоплавильные пункты почти четыре тысячи кубометров снега.

Тем не менее в понедельник работы продолжаются на второстепенных улицах, где оставался неубранный снег, и на основных магистралях, где необходимо отвести талую воду.

«Сегодня днем на дорогах и тротуарах города будет работать более 660 единиц техники и 1100 работников ручной уборки», — отметили в комитете.

Ранее в Смольном сообщали, что к работе в зимний период подготовлено 1797 единиц городской уборочной техники. Снег будут вывозить на 11 стационарных снегоплавильных пунктов и семь стационарных снегоприемных пунктов.

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