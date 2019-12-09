Грозный, 9 декабря 2019, 12:21 — REGNUM Прокурор Чечни Шарпудди Абдул-Кадыров за заслуги в защите прав и интересов граждан награжден орденом Почета. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Почета Шарпудди Абдул-Кадырова — прокурора Чеченской Республики», — сказано в документе.
Как сообщало ИА REGNUM, государственный советник юстиции второго класса Шарпудди Абдул-Кадыров возглавляет прокуратору Чечни с октября 2012 года. Перед этим он занимал должности заместителя и первого заместителя прокурора республики.
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