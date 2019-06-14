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Путин наградил орденом спикера парламента Чечни Магомеда Даудова

Политика

Политик удостоен награды за заслуги в укреплении российской государственности

Грозный, 14 июня 2019, 09:25 — REGNUM  Председатель парламента Чечни Магомед Даудов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ об этом подписал 13 июня президент России Владимир Путин. Сообщил о награждении и поздравил Даудова с высокой оценкой его труда глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Сегодня президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении моего дорогого брата, Героя России, председателя парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова одной из самых высших наград Российской Федерации — орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Этой исключительно высокой чести Магомед Даудов удостоен «за заслуги в укреплении российской государственности, развитии парламентаризма и активную законотворческую деятельность», — написал Кадыров на своей странице «ВКонтакте».

Как отметил чеченский лидер, председателя парламента Чечни вырастила команда первого президента республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Даудов посвятил свою жизнь чеченскому народу, Кавказу и России, что доказывает конкретными реальными делами, принимает решения, берет на себя ответственность за результаты.

Напомним, 39-летний Магомед Даудов возглавляет парламент Чечни с 2015 года. В 2007 году за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, он удостоен звания Героя Российской Федерации. Среди его наград также два ордена Мужества и высшая награда Чечни — орден Кадырова.

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