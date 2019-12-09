Ташкент, , 11:14 — REGNUM Российская кинокомпания СТВ планирует снять приключенческую сказку «Маленький Мук» на территории Узбекистана. Об этом заявил генеральный директор компании Сергей Сельянов, сообщает 9 декабря издание «Подробно.uz».

По его словам, для съемки фильма рассматривались ОАЭ, Тунис, Марокко, Иордания и Крым. Сельянов добавил, что выбор пал на Узбекистан, потому что руководство компании почувствовала дружеское отношение. Планируется, что сказка выйдет в прокат в январе 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре представители национального агентства «Узбеккино» и «Союзмультфильма» договорились о создании мультсериала «Приключение Ходжи Насреддина».

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