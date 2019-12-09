Москва, , 11:02 — REGNUM Греческий суд отменил решение о выдаче российского гражданина Александра Винника властям США и Франции. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Осталась только Российская Федерация. Пока мы помогаем Александру по гуманитарным каналам», — сказала омбудсмен РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин России Александр Винник был арестован в 2017 году в Греции по запросу США. Американские власти обвиняют его в незаконном создании биржи криптовалют и отмывании через неё денег. Официальных обвинений Виннику не предъявили, себя виновным он не признаёт. В начале ноября 2019 года Москва передала Афинам дополнительные аргументы для высылки гражданина России на родину.

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