Пекин, 9 декабря 2019, 10:58 — REGNUM Два грузовых авиамаршрута были запущены между столицей китайской провинции Шэньси городом Сиань и индийскими городами Ченнаи и Мумбаи, сообщает 8 декабря агентство Синьхуа.
Как сообщили в аэропорту Нового города в Сисяне — нового района Сианя, оба рейса будут осуществляться дважды в неделю авиакомпанией Sichuan Airlines самолетами Airbus A330−200 °F.
Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания Shandong Airlines запустила в начале декабря прямой рей между городом Яньтай в провинции Шаньдун на востоке Китая и столицей Таиланда Бангкоком.
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