Пекин, , 10:58 — REGNUM Два грузовых авиамаршрута были запущены между столицей китайской провинции Шэньси городом Сиань и индийскими городами Ченнаи и Мумбаи, сообщает 8 декабря агентство Синьхуа.

Как сообщили в аэропорту Нового города в Сисяне — нового района Сианя, оба рейса будут осуществляться дважды в неделю авиакомпанией Sichuan Airlines самолетами Airbus A330−200 °F.

«В прошлом товары, которые импортировались из Индии, шли транзитом через другие города — Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Инчхон в Южной Корее и тайский Бангкок. Открытие новых маршрутов значительно улучшит эффективность и снизит затраты», — заявил глава Сианьского подразделения компании Shenzhen Andashun International Logistics Co., Ltd. Чэнь Юйхуань.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания Shandong Airlines запустила в начале декабря прямой рей между городом Яньтай в провинции Шаньдун на востоке Китая и столицей Таиланда Бангкоком.

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