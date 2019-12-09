Санкт-Петербург, , 09:55 — REGNUM Изношенный паропровод в промзоне Парнас, недалеко от пивзавода «Балтика», в Санкт-Петербурге реконструируют за 230 миллионов рублей к декабрю 2021 года. Об этом сообщает пресс-служка ГУП «ТЭК СПб».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года у вестибюля завода «Балтика» из-за дефекта произошел прорыв трубы паропровода. Пострадали четыре человека, а также здание пивзавода.

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В настоящий момент ГУП «ТЭК СПб», которому принадлежит коммуникация, объявило конкурс на реконструкцию трубопровода. Подрядчику предстоит к декабрю 2021 года обновить порядка 1000 метров паропровода диаметром 300−400 мм.

«Начальная цена контракта — 230 млн рублей. Эта сумма будет выделена в рамках инвестпрограммы ТЭКа. Итоги конкурса подведут 13 декабря», — отмечается в сообщении предприятия.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет провести работы с применением высокотемпературной теплогидроизоляции. Технология была разработана «ТЭКом» совместно с компанией «Петерпайп» специально для подземной прокладки паропроводов и запатентована в Федеральном институте промышленной собственности.

Пока сеть будет находиться на реконструкции, на территории «Балтики», ориентировочно к февралю 2020 года, смонтируют временный воздушный трубопровод.

«Реконструкция обеспечит надежным теплоснабжением крупные предприятия Петербурга, потребляющие пар в промзоне Парнас, в том числе молочные заводы и мясокомбинат. Сейчас эти предприятия снабжаются паром от котельных ГУП «ТЭК СПб» Парнас и Парнас-4», — пояснил гендиректор «ТЭКа» Иван Болтенков.

Параллельно предприятие заменит порядка 40 метров изношенных сетей в рамках текущего ремонта.

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