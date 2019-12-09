Пекин, , 07:27 — REGNUM Китайская национальная метеорологическая обсерватория продлила действие «желтого» уровня предупреждения в связи с густым туманом, которые укутает обширные районы страны с ближайшие дни, передает 8 декабря агентство Синьхуа.

Густой туман снизил видимость до менее чем километра в центральны хи южных частях севере Китая. В частности — в районах между реками Хуанхэ и Хуайхэ, а также в провинциях Цзянсу и Хубэй. Общая площадь покрытия туманом составила 500 тыс. кв. км, сообщили в Национальном метеорологическом центре.

Видимость в некоторых районах Пекина, провинций Хэбэй, Хэнань и Шаньдун упала ниже 200 метром утром 8 декабря. Туман задержится минимум до утра по местному времени 9 декабря или же до утра 10 декабря. В Китае действует трёхцветная система предупреждения о тумане, где красный — самый сильный уровень опасности, а за им следуют оранжевый и желтый.