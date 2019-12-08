Москва, , 23:24 — REGNUM Самыми востребованными направлениями переподготовки у граждан предпенсионного возраста в России в 2019 году стали «Веб-дизайн и разработка», «Дошкольное образование» и «Поварское дело». Об этом 8 декабря сообщают «Известия» со ссылкой на академию WorldSkills Russia.

Переобучение проходит в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». За счет бюджетного финансирования люди предпенсионного возраста получают возможность освоить знания и получить навыки по наиболее востребованным профессиям на российском рынке труда.

Популярными среди граждан России стали также такие направления как графический дизайн, электромонтаж, парикмахерское искусство, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, предпринимательство, эстетическая косметология и IT-решения для бизнеса на платформе 1C.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России люди предпенсионного возраста смогут пройти трёхмесячную программу по обновлению знаний. Средняя стоимость такой программы составит 53 тысяч рублей. По её словам, ежегодно переобучение будут проходить примерно 75 тысяч граждан, до 2024 года — 450 тысяч жителей России предпенсионного возраста.

Читайте ранее в этом сюжете: Тюменские работодатели оценили обучение предпенсионеров