Москва, , 21:18 — REGNUM Программа реновации жилищного фонда Москвы должна завершиться в 2032 году. Об этом 8 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

«2032 год — окончание этого проекта должно быть. Мы видим сегодня, что большинство объемов будет реализовано за эти сроки», — заявил глава города.

Он отметил, что изначально были сомнения по поводу поставленных сроков на реализацию такого масштабного проекта, который является самым крупным мире. Однако уже на текущий момент согласованы 10 стартовых площадок, которые позволят ввести порядка 6 млн квадратных метров жилья в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным столичного Стройкомплекса, в Москве построено 47 домов площадью около 600 тыс. кв. метров. Проектируется 63 дома площадью 1,4 млн кв. метров и строится ещё 143 дома площадью 1,8 млн кв. метров. С момента старта программы реновации из старых пятиэтажек в новые дома переселены около 12,2 тыс. москвичей. Запланирован переезд ещё около 5 тыс. граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 200 домов проектируется и строится в рамках реновации в Москве