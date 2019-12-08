Псков, , 13:14 — REGNUM В Псковской области последний день 2019 года — 31 декабря — будет выходным. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 8 декабря, на своей странице в соцсети Instagram написал губернатор регионе Михаил Ведерников.

«Указ о переносе выходного с 28 на 31 декабря подписан. Планируйте праздники соответственно. Пусть это будет первый подарок к наступающему Новому 2020 году!» — говорится в сообщении псковского губернатора.

Ранее в соцсетях глава региона провёл опрос, согласно которому 92% его подписчиков высказалось за то, чтобы сделать последний день года выходным днём.

https://www.instagram.com/p/B5zlvLIDfq6/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно графику Минтруда РФ, последняя рабочая неделя 2019 года — двухневная. Рабочим является и канун Нового года — вторник, 31 декабря.

Читайте все мнения об этом: Быть ли 31 декабря выходным в России? — все новости

Однако в ряде регионов России уже приняты решения о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу, 28 декабря. Так поступили главы Томской, Кемеровской областей, Крыма и Ставропольского края.