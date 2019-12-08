Краснодар, , 11:31 — REGNUM Во время новогодних праздников, с 25 декабря 2019 года по 13 января 2020 года, в аэропорту Краснодар расписание рейсов немного изменится из-за особых предложений чартерных и регулярных рейсов, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Так, например, авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает клиентам целый ряд чартерных и регулярных рейсов на новогодний период: 29 декабря 2019 года и 1, 6 и 8 января 2020 года — Дубай, 29 декабря и 1 января — Анталья, 1 и 8 января — Тель-Авив, а 28 декабря — Верона. А авиаперевозчик Royal Flight планирует выполнить два чартера на на Гоа: 27 декабря и 7 января

соответственно. Большинство добавленных рейсов осуществляются по маршруту Краснодар-Анталья, Краснодар-Дубай и Краснодар-Паттайя.

Добавим, что множество дополнительных удобных вылетов — это ответ авиакомпаний на резко возросший спрос на новогодний период.