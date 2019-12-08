Москва, , 04:21 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты предложило проект, в рамках которого людям старше 50 лет, проходящим дополнительное обучение для поиска работы, будет выплачиваться стипендия. Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас проект проходит антикоррупционную экспертизу. К 2025 году по этой программе планируется переобучить около полумиллиона граждан России.

Проект предусматривает использование трёх механизмов: самостоятельно через центры занятости населения, по направлению работодателя, либо по одной из профессий, заявленных Союзом «Ворлдскиллс Россия». Расходы планируется компенсировать из федерального бюджета в первом и третьем случае.

В 2019 году начался переходный период повышения пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Граждане РФ предпенсинного возраста имеют право за счёт госбюджета повысить свою квалификацию. На это выделено в текущем году 5 млрд рублей.