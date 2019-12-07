Сухум, , 13:35 — REGNUM Видеообращение к президенту Абхазии Раулю Хаджимба по поводу его высказывания про задержание «воров в законе» записал один из организаторов протестных митингов Ахра Авидзба. Обращение было размещено на его странице в Facebook.

Авидзба так отреагировал на слова абхазского президента, когда тот представлял нового министра внутренних дел.

«Вспомните, когда была работа по закрытию всех «воров в законе» при министре Аслане Кобахия, кто первым прибежал сюда освобождать их. Тот же, который вчера заявлял о необходимости встречи с общественностью», — сказал тогда глава республики.

Авидзба решил рассказать свою точку зрения на те события. В своем видеообращении он сообщил, что во время упомянутого задержания был арестован его племянник, и фамильный сход поручил ему разобраться с этим вопросом. Авидзба также отметил, что со стороны правоохранительных органов не были проведены даже самые простые процедуры для оформления задержания.

«Я им объяснил: вы прекрасно знаете их образ жизни. <…> что вам мешало предложить им сдать анализы? Они бы хором вас «послали», потому что по их образу жизни они не сотрудничают с вами и получили бы 15 суток, как обычно <…> Даже этого не было сделано», — рассказал подробности Авидзба.

При этом он сообщил, что после обещания собрать людей на акцию протеста тогдашний министр МВД Абхазии Гарри Аршба извинился и отпустил задержанных.

Стоит отметить, что после расстрела неизвестными в центре Сухума посетителей ресторана в столице Абхазии начали проходить протестные акции с требованием уволить ряд должностных лиц. Авидзба был одним из их организаторов.

Как передавало ИА REGNUM, в начале декабря президент Абхазии отправил в отставку генпрокурора республики и главу МВД.