Анкара, , 10:58 — REGNUM Специалисты туриндустрии убеждены, что общий стремительный рост трат в сфере, возросшая конкуренция и два новых налога могут поставить компании туристической отрасли Турции в тяжелое положение, сообщает информационный портал Tourom.ru.

Представители турбизнеса пытаются донести эту мысль до правительства, и отчасти успешно — на неделе президент страны Реджип Тайип Эрдоган отклонил налог на проживание. Однако это не все: эксперты предполагают, что в этом году траты компаний уже выросли на 35%. Дополнительная нагрузка в виде налогом может и вовсе быть чрезмерной.

Интересно то, что, допустим, новый налог в 0,75% от общего дохода турбизнеса был продиктован целью дальше развивать сферу гостеприимства и путешествий в стране. В ней открыто заложено увеличение трат на рекламу на 150% процентов, до 180 миллионом долларов в 2020 году. Власти убеждены, что за свое развития индустрия может заплатить сама и сделает это.