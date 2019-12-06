Рига, , 23:51 — REGNUM Завтра, 7 декабря, в Риге состоится четвёртая по счёту дуэль русских и латышских комиков, пишет портал mixnews.lv.

Организаторы настаивают, что цель «битвы комедии» в интеграции общества через юмор. Своих «бойцов» выставляют два латвийских объединения Riga Stand Up и Comedy Latvia. Причём Riga Stand Up является региональным представителем Comedy Club Production канала ТНТ в Прибалтике. Два выступления запланированы на английском языке.

Пока счёт в состязании равный. Первый раз в батле была зафиксирована ничья, во второй с минимальным перевесом победили русские комики, а в третий раз — латышские. Мероприятие проходит сразу на двух языках.