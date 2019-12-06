Санкт-Петербург, , 23:33 — REGNUM Дольщиков компании «Лидер Групп», пытавшихся привлечь внимание властей Ленинградской области публичной акцией вечером 6 декабря в Петербурге, отпустили из 78 отдела полиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из участников протестного мероприятия.

Двоих дольщиков ЖК «Три кита» посадили в полицейские автомобили и доставили в отдел с акции на Суворовском проспекте, 67, где у здания правительства Ленобласти несколько десятков человек беспрерывно переходили дорогу по «зебре», мешая транспорту, в надежде дождаться реакции губернатора региона Александра Дрозденко.

Губернатор к ним так и не вышел, зато оказавшимся в полиции мужчинам оформили протоколы об административном правонарушении по статье 19.3 КоАП РФ («Неповиновение сотруднику полиции»). Теперь их ждет суд, извещение о дате заседания пришлют позже.

Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, ЖК «Три кита» расположен во Всеволожском районе недалеко от станции метро «Девяткино». Первую очередь должны были сдать в 2016 году, но сдали лишь к 2018 году. Вторую и третью очереди тоже не ввели в эксплуатацию.

Дольщики пытались добиться встречи с властями, так как полагают, что правительство Ленобласти считает, будто они «обмануты в соответствии с законом».

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