Милан, Италия, , 22:59 — REGNUM Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини в разговоре с избирателями заявил, что намерен воздержаться от употребления продукции компании Ferrero, в том числе от «Нутеллы», передает Sky в пятницу, 6 декабря.

Компания использует для производства своей продукции турецкие орехи, в то время как следовало бы поддерживать отечественных производителей, отметил Сальвини.

Это заявление вызвало шквал шуток и комментариев в социальных сетях, после чего Сальвини сделал «полшага назад»: сообщил своим читателям в Twitter, что намерен съесть бутерброд с «Нутеллой», и одновременно призвал компанию Ferrero не забывать поддерживать итальянского производителя, отказавшись от закупок ингридиентов за рубежом.