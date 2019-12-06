Екатеринбург, , 20:24 — REGNUM Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск мэрии Екатеринбурга с требованием вернуть ей земельный участок под недостроенную станцию метро «Бажовская». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Иск к ООО «Промавтосервис» решено удовлетворить полностью.

На земельном участке в данный момент построена двухэтажная автостоянка, которую теперь признали самовольной постройкой и должны снести. Земля же должна быть возвращена в собственность муниципалитета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский допускал, что горадминистрация выкупит землю под станцией метро, если участок не вернут в судебном порядке. Тогда градоначальник называл возможную стоимость земли в 12 млн рублей.

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