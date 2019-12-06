Москва, , 20:10 — REGNUM Сервис онлайн-бронирования билетов «Туту.ру» провел опрос, в котором предложил клиентам ответить, что они больше всего хотят получить в подарок от авиаперевозчика. Как оказалось, все больше всего ждут «полет в салоне бизнес-класса», сообщает информационный портал TravelRussianNews.

В пресс-службе «Туту.ру» рассказали, что этот вариант ответа («полет в салоне бизнес-класса») выбрали 43% респондентов. Чуть больше четверти опрошенных (27%) признались, что они бы обрадовались возможности побывать в кабине пилота. 6% из принявших участие в опросе хотели бы получить какие-либо вещи для путешествий (например: чехол для чемодана или подушка-воротник для сна).

Добавим, что еще 5% респондентов согласились бы на бокал вина в качестве подарка; на последнем месте оказались какие-либо мелочи с знаком бренда — например, ручки или блокноты. Каждому шестому ничего не нужно — потом что «душу греет только скидка».