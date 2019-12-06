Санкт-Петербург, , 19:45 — REGNUM Дольщики ЖК «Три Кита» второй и третьей очереди парализовали движение по проезжей части на Суворовском проспекте Петербурга, у здания правительства Ленинградской области в надежде дождаться губернатора региона Александра Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM. Некоторым из дольщиков задерживают сдачу квартиры на 22 месяца.

ЖК «Три кита» расположен во Всеволожском районе недалеко от станции метро «Девяткино». Первую очередь должны были сдать в 2016 году, но сдали лишь к 2018-му. Вторую и третью очереди тоже не ввели в эксплуатацию.

Дольщики пытались добиться встречи с властями, так как полагают, что правительство Ленобласти считает, будто они «обмануты в соответствии с законом».

«Если Дрозденко не может назначить ответственных за соблюдение сроков и разобраться с бардаком на своей территории, мы просим подсказать, как заявить о себе, чтобы Путин Владимир Владимирович разобрался в этой ситуации и назначил ответственных», — говорится в заявлении дольщиков.

Несколько десятков человек принялись непрерывно переходить дорогу у здания правительства Ленобласти около 16:45 мск, что привело к локальному транспортному коллапсу. К месту событий подъехали около дюжины автомобилей полиции. Правоохранители неоднократно требовали от граждан покинуть проезжую часть. «Наши права нарушены, поймите», — отзывались дольщики, слыша в ответ угрозу быть привлеченными к административной ответственности.

В результате два человека все же были посажены в автомобили правоохранителей, среди них оказался пенсионер, которого соратники долго пытались отбить, но сотрудник МВД объяснял, что не выпустит гражданина в соответствии с действующим законодательством. По сообщениям дольщиков, оба были увезены в 78 отдел полиции.

«Сейчас мы находимся в 78 отделе, ждем задержанных. Нет информации, по какой статье [могут оформить]. Надеемся, что нарушение правил перехода по зебре, это штраф в 250 рублей», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM участник акции Григорий.

Между тем в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти корреспонденту ИА REGNUM заявили, что никаких задержаний в районе площади Пролетарской Диктатуры вечером 6 декабря не было.

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