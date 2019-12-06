Екатеринбург, , 18:34 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) возведут старообрядческую церковь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил в департаменте информполитики региона.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дал мэру города Владиславу Пинаеву поручение найти землю для будущего здания. С соответствующей просьбой к главе региона обратился еписком Казанско-Вятский и Уральский Евфимий.

По словам градоначальника, вопрос рассмотрят в течение месяца, после чего в городе начнут реализовывать проект.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее попытка построить храм святой Екатерины в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге вызвала массовые протесты. Новое место для строительства объекта установили по результатам общегородского референдума.

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