Вознесенский район, Нижегородская область, , 17:23 — REGNUM Массу нарушений выявили в деятельности дома-интерната для престарелых и инвалидов в Вознесенском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

В частности, были нарушены положения Федеральных законов «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и «Об основах социального обслуживания граждан в РФ».

Установлено, что геронтологическое отделение учреждения ведет деятельность без соответствующей лицензии, врач терапевт не имеет сертификата о повышении квалификации. Углублённый медицинский осмотр проживающих в учреждении врачами-специалистами в 2018—2019 годах не проводился. В ряде помещений дома отсутствуют шторы или жалюзи на окнах, во всех помещениях отсутствуют горизонтальные поручни и сплит-система. На пищеблоке нарушаются правила отбора и условия хранения суточных проб.

Прокурором в адрес директора учреждения внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Как сообщало ИА REGNUM, более половины жителей России (54%) отмечают, что отношение к инвалидам в обществе улучшается (в 2010 году — 26%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Главные проблемы инвалидов — перемещение по городу (36%), сложности с выходом из дома (30%), обеспечение лекарствами (26%), недостаточный размер пособий (26%) и трудоустройство (24%). 47% считают, что внимания со стороны государства к проблемам инвалидов уделяется недостаточно.