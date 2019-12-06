Волгоград, , 17:12 — REGNUM В полиции установили причины и обстоятельства смертельного ДТП у хутора в Среднеахтубинском районе Волгоградской области в июле 2018 года. Один водитель не предоставил преимущество проезда, а другой попытался объехать препятствие по встречной полосе. В результате аварии погибли два человека, один получил тяжкие травмы, сообщили 6 декабря в пресс-службе регионального УМВД.

Ночью 11 июля 20-летняя жительница города Краснослободск на автомобиле «Фольксваген Поло» выезжала со второстепенной на главную дорогу «Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба». Она не уступила дорогу водителю «Фольксваген Пассат», имевшему право преимущественного проезда. В свою очередь, 29-летний водитель «Пассата», вместо торможения перед препятствием решил объехать «Поло» по полосе встречного движения. От столкновения машин водитель «Поло» получила тяжкие телесные повреждения, одна из её пассажирок скончалась на месте происшествия, вторая в больнице Волгограда.

Следователи доказали обоюдную вину водителей, им предъявлены обвинения. Уголовное дело находится на рассмотрении в Краснослободском районном суде Волгоградской области. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.