Фриско, США, , 17:03 — REGNUM В сети появилась запись прохождения первой миссии нового дополнения для Borderlands 3 — Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot. Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале игры 5 декабря.

В первой миссии дополнения главный герой (в ролике это Зейн) с боем прорывается в казино Красавчика Джека. После этого ему приходится спустится в метро и отправиться в «Башню Джека».

Напомним, сюжетное дополнение Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot выйдет 19 декабря 2019 года. Оно станет первым из заявленных DLC (загружаемый контент) к игре.

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