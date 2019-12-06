Москва, , 16:14 — REGNUM Закон, вводящий единые требования к интеллектуальным приборам и системам учёта электрической энергии, хоть и принят, но столкаивается с трудностями на стадии реализации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на ежегодном совещании председателя Совета Федерации со статс-секретарями, обращаясь к статс-секретарю Министерства энергетики России.

«Люди ждут этого закона, потому что до сих пор приборы учёта висят на наших гражданах. И мы приняли закон, чтобы этим занимались компании, и вы его загубили! Ну вот теперь сделайте так, чтобы он вступил в силу 1 июля следующего года», — заявила Матвиенко.

С 1 июля 2020 года потребитель должен быть полностью освобождён от обязанности эксплуатировать прибор учета и информировать кого-либо о его выходе из строя. Вопрос об установке нового прибора учёта отныне должна сетевая организация или гарантирующий поставщик.