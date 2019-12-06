Москва, , 15:30 — REGNUM «Мусорная реформа» реализуется в регионах с большими издержками и затруднениями. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на ежегодном совещании председателя Совета Федерации со статс-секретарями.

«Ещё один злободневный вопрос касается «мусорной реформы». Она уже стартовала в большинстве регионов, и из субъектов поступают тревожные сигналы об острой нехватке современных комплексов сортировки и обработки коммунального мусора, не везде выстроена работа операторов с управляющими компаниями, собственниками жилья», — заявила Матвиенко.

«Люди жалуются в ряде регионов на необоснованные завышения тарифов на вывоз мусора, а главное — они не видят пока никакого движения в лучшую сторону», — указала она.

Обращаясь к Минприроды РФ, Матвиенко отметила, что надо «как можно скорее наводить в этой чувствительной сфере порядок».